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El Mundo

Fiscalía de Perú archiva caso por miles de esterilizaciones forzosas de mujeres pobres durante gobierno de Alberto Fujimori

La fiscalía investigaba las denuncias de 4.172 mujeres que alegaron haber sufrido graves lesiones luego de la cirugía de esterilización

Archivo: El expresidente peruano Alberto Fujimori sale de prisión el 18 de mayo de 2006 en Santiago, tras pagar una fianza. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)
El expresidente peruano Alberto Fujimori sale de prisión el 18 de mayo de 2006 en Santiago, tras pagar una fianza. MARTIN BERNETTI
AFP

Lima, Perú. La fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzosas a las que fueron sometidas miles de campesinas indígenas durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori, según una resolución conocida por la AFP este martes.

El Ministerio Público tomó la decisión en virtud de una ley de 2024 que impide calificar como crímenes de lesa humanidad o de guerra hechos previos a julio de 2002.

La norma fue calificada de “ley de impunidad” por defensores de derechos humanos.