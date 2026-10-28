Fiscalía de Perú archiva caso por miles de esterilizaciones forzosas de mujeres pobres durante gobierno de Alberto Fujimori

Lima, Perú. La fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzosas a las que fueron sometidas miles de campesinas indígenas durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori, según una resolución conocida por la AFP este martes.

El Ministerio Público tomó la decisión en virtud de una ley de 2024 que impide calificar como crímenes de lesa humanidad o de guerra hechos previos a julio de 2002.

La norma fue calificada de “ley de impunidad” por defensores de derechos humanos.

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