Fiscalía de Perú archiva caso por miles de esterilizaciones forzosas de mujeres pobres durante gobierno de Alberto Fujimori

Lima, Perú. La fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzosas a las que fueron sometidas miles de campesinas indígenas durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori, según una resolución conocida por la AFP este martes.
El Ministerio Público tomó la decisión en virtud de una ley de 2024 que impide calificar como crímenes de lesa humanidad o de guerra hechos previos a julio de 2002.
La norma fue calificada de “ley de impunidad” por defensores de derechos humanos.
La fiscalía investigaba las denuncias de 4.172 mujeres que alegaron haber sufrido graves lesiones luego de la cirugía de esterilización y el caso de otras cinco que murieron.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que la práctica podría constituir un delito de lesa humanidad.
Las esterilizaciones forzosas fueron realizadas en el marco de una campaña de planificación familiar del gobierno de Fujimori (1990-2000), que siempre negó las acusaciones.
Las víctimas fueron en su mayoría indígenas pobres del campo peruano.
La fiscalía dispuso “declarar extinguida por prescripción la acción penal, al resultar aplicables las reglas de prescripción correspondiente a la legislación penal vigente”, sostuvo en su resolución del 22 de octubre.
“Nosotras estamos totalmente indignadas de esta resolución, vamos a presentar una queja al fiscal superior para que se pueda analizar el archivamiento”, dijo a la AFP Rocío Silva-Santisteban, directora de la organización feminista Demus.
Un total de 52 investigados se verán favorecidos por el archivo de las investigaciones, entre ellos tres exministros de Salud del expresidente Fujimori, padre de la actual mandataria de Perú.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió a la fiscalía revisar su decisión conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Es indignante que después de casi tres décadas de búsqueda de justicia, miles de mujeres principalmente indígenas, rurales y en situación de pobreza enfrenten una nueva vulneración de sus derechos”, indicó la coordinadora en un comunicado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en marzo a favor de una víctima de este caso, una mujer que murió en 1997 después de ser sometida a una esterilización sin su consentimiento.
La sentencia “declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano”.
Condenado por graves violaciones de derechos humanos, Fujimori murió en 2024 tras recibir un indulto humanitario.
Después de la controvertida ley de 2004, en la que se apoyó la fiscalía para su reciente resolución, Perú concedió amnistía a los miembros de las fuerzas armadas procesados por su participación en el conflicto interno que enfrentó a fuerzas del Estado con grupos de ultraizquierda en los noventa.