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El Mundo

Fiscalía de Paraguay pide ayuda a tres países para rastrear dinero desviado de Ueno Bank

Ueno Bank desata un rastreo transnacional de cuentas y empresas. Descubra los países donde la Fiscalía paraguaya busca bienes vinculados a Santiago Peña

Ueno Bank
A delivery man rides past an UENO bank branch in Asuncion on November 8, 2026. Impeached Paraguay's President Santiago Pena is accused of using his influence as president to steer millions in government deposits to Ueno Bank and of hiding or downplaying its financial woes, even though he was warned about questionable loans and solvency issues. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA
AFP