Fiscalía de Paraguay allana residencia presidencial por investigación del caso Ueno Bank

Una comitiva de la Fiscalía de Paraguay allana, la mañana de este jueves, el complejo residencial Mburuvicha Róga, sede de la residencia presidencial, como parte de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos relacionado con Ueno Bank.

El procedimiento es encabezado por las agentes fiscales quienes ingresaron al inmueble poco antes de las 9 a. m., según reportaron los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.

Los investigadores se dirigieron inicialmente a las oficinas que utilizaba el expresidente Santiago Peña, destituido la semana anterior mediante un juicio político y actualmente en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

De acuerdo con los reportes de la prensa paraguaya, la diligencia incluye la participación de especialistas en informática forense, quienes trabajan en la extracción de datos y recopilación de información que pueda aportar pruebas a la investigación.

Durante el allanamiento, los fiscales inspeccionaron la sala de monitoreo de las cámaras de seguridad, los equipos técnicos y los servidores informáticos. También revisaron documentos, agendas y cajas con teléfonos celulares ubicadas en distintas dependencias del complejo.

Los investigadores solicitaron, además, información y explicaciones al personal encargado de las áreas de seguridad y monitoreo.

Según la información preliminar divulgada por ABC Color, el operativo busca recopilar evidencias y no tiene como objetivo detener a personas.

Santiago Peña fue destituido como presidente de Pararaguay la semana pasada, tras un juicio político. (KLEBHER VASQUEZ/Anadolu via AFP)

Investigación por perjuicio millonario

El allanamiento ocurre en medio de una serie de diligencias del Ministerio Público por el caso Ueno Bank, que provocó la destitución de Peña y la detención de directivos de la entidad financiera, reseño Última Hora.

Según ese medio de prensa, la Fiscalía investiga dos causas relacionadas: una contra los responsables de la entidad bancaria y empresas vinculadas, y otra que involucra directamente al exmandatario y al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

El Ministerio Público confirmó esta semana que Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La investigación sostiene que habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, pese a sus vínculos económicos anteriores con el grupo empresarial propietario de la entidad.

La Fiscalía también informó que la investigación involucra a unas 35 personas y 37 empresas, y que las diligencias buscan establecer responsabilidades, rastrear activos y recuperar los recursos afectados.