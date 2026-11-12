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Fiscalía de Paraguay allana residencia presidencial por investigación del caso Ueno Bank

Ministerio Público entró a complejo Mburuvicha Róga a buscar documentos y equipos electrónicos ligados a pesquisa que involucra al expresidente Santiago Peña

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue conducido con la cabeza cubierta tras su detención durante una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía General, en el marco de la investigación sobre una trama de fraude multimillonario que involucra al banco Ueno. El hecho ocurrió en el barrio Santa Librada, en Asunción, este 12 de noviembre.
El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue conducido con la cabeza cubierta tras su detención durante una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía General, en el marco de la investigación sobre una trama de fraude multimillonario que involucra al banco Ueno. El hecho ocurrió en el barrio Santa Librada, en Asunción, este 12 de noviembre. DANIEL DUARTE
Juan Fernando Lara Salas