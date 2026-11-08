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El Mundo

Fiscal general de Estados Unidos promete defender a Trump y sus aliados ante posibles acciones de los demócratas

La declaración del fiscal general ocurre después de que el demócrata Robert Garcia instara a los aliados del mandatario a buscar abogados ante posibles investigaciones del Congreso

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El presidente ordenó investigar a sus oponentes demócratas, mientras el fiscal general aseguró que su despacho respaldará a los integrantes de la administración ante eventuales acciones del Congreso. ALEX WROBLEWSKI
AFP