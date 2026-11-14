Fenómeno de El Niño acelera negociaciones sobre financiación climática: CAF destina $1.000 millones a países afectados

Antalya, Turquía. El fenómeno de El Niño intensifica los desafíos climáticos en América Latina y aumenta la necesidad de recursos económicos para enfrentar sus consecuencias. Ante este panorama, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la disponibilidad de $1.000 millones en créditos para los países afectados por este evento natural.

La institución señaló este sábado, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en Turquía, que la intensidad del fenómeno acelera las negociaciones internacionales sobre financiación climática.

“Nosotros hemos hablado mucho del fenómeno de El Niño y el Superniño en esta COP, y eso es algo que acelera las conversaciones que ya se venían tomando” sobre la financiación de la adaptación al cambio climático, aseveró Lina Mondragón, gerente de Acción Climática de la CAF.

El fenómeno se origina por el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el episodio actual podría convertirse en el más intenso del que se tenga registro.

Sus consecuencias se suman a los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana.

En América Latina, el impacto presenta diferencias importantes. Mientras Argentina y Paraguay enfrentan inundaciones, Centroamérica registra condiciones de sequía.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió en setiembre sobre el riesgo de desnutrición para millones de niños debido a las condiciones climáticas en la región centroamericana.

El fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia y temperatura en América Latina, con sequías en Centroamérica e inundaciones en otras regiones. (ORLANDO SIERRA/AFP)

América Latina busca más recursos para enfrentar el cambio climático

La financiación para la adaptación climática figura entre los principales temas de discusión de la COP31, prevista hasta el 20 de noviembre en Turquía.

Mondragón explicó a AFP que El Niño adquirió mayor protagonismo en las negociaciones debido a sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales.

La representante de CAF también destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos financieros para América Latina, una región con importantes desafíos para adaptarse a los cambios en el clima.

Uno de los compromisos internacionales consiste en triplicar para 2035 los recursos destinados a la adaptación climática de los países en desarrollo.

Este objetivo aparece entre los acuerdos anteriores reconocidos en un documento presentado el viernes por Australia, país encargado de conducir las negociaciones sobre este tema.

Los recursos buscan apoyar medidas como la transformación de las matrices energéticas, la diversificación de cultivos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos.

Sin embargo, América Latina enfrenta dificultades para acceder a determinados mecanismos de financiación.

En comparación con países de menores ingresos de África y Oceanía, la región dispone de menor acceso a créditos concesionales, caracterizados por tasas de interés reducidas y plazos amplios de pago.

Mondragón considera necesario ampliar la participación del sector privado mediante proyectos con información financiera transparente y criterios comunes para los inversionistas.

Según la representante, los créditos concesionales ofrecen condiciones favorables, pero resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades económicas de adaptación climática.

“La financiación concesional siempre va a hacer la diferencia; es más barata, pero no es suficiente. A punta de donaciones no vamos a cerrar la brecha de financiamiento jamás”, expuso.

CAF proyecta $40.000 millones para financiación verde

Como parte de su estrategia ambiental, el banco estableció la meta de destinar el 50% de su financiación a proyectos verdes para 2030.

Esta proporción representa aproximadamente $40.000 millones para iniciativas relacionadas con sostenibilidad y transformación energética.

Entre los programas respaldados por CAF figuran proyectos para incorporar autobuses eléctricos en ciudades latinoamericanas y acciones destinadas a preservar la Amazonía.

La institución también mantiene apoyo a iniciativas relacionadas con combustibles fósiles, debido a las diferencias entre las necesidades energéticas de los países.

En el Caribe, por ejemplo, más del 90% de la generación eléctrica depende de combustibles fósiles, según datos proporcionados por CAF.

Mondragón explicó que el organismo busca acompañar los procesos de transformación energética de cada país sin desplazar otras prioridades, como la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo social.

La entidad también contempla el aprovechamiento de los ingresos fiscales procedentes de los hidrocarburos para financiar políticas públicas.