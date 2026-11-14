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El Mundo

Fenómeno de El Niño acelera negociaciones sobre financiación climática: CAF destina $1.000 millones a países afectados

Las sequías e inundaciones en América Latina aumentan la presión sobre los gobiernos para conseguir recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático

Sequía en Centroamérica por el fenónemo de El Niño
La sequía asociada al fenómeno de El Niño afecta a varios países de Centroamérica, con consecuencias para la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. ORLANDO SIERRA
AFP