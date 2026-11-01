FBI acusa a Corea del Norte de robar $6.000 millones en criptomonedas a Binance

Washington, Estados Unidos. El FBI acusó a Corea del Norte del robo de más de $6.000 millones en activos digitales de Binance, que el domingo volvió a permitir las retiradas de fondos tras suspenderlas a raíz del ataque.

La plataforma aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, que sería la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada. Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones.

La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída de los precios de la mayoría de las principales criptomonedas. El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que el ataque había sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte.

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