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Economía

Plataforma de criptomonedas Binance confirma ciberataque “complejo” por alrededor de $6.300 millones

La compañía pudo congelar cerca de $3.000 millones de esos fondos

Mediante su canal oficial en la red social X para América Latina, Binance calificó la intrusión como un ataque complejo.
Mediante su canal oficial en la red social X para América Latina, Binance calificó la intrusión como un ataque complejo. Shutterstock
AFP

Nueva York, Estados Unidos. La plataforma de criptomonedas Binance confirmó el jueves que fue víctima de un ciberataque “complejo” que afectó fondos por alrededor de $6.300 millones , de los cuales cerca de la mitad quedaron congelados para evitar un robo masivo.

La compañía, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, afirmó que las investigaciones habían “descubierto puntos adicionales de brecha”. Inicialmente, Binance anunció que el ataque solo había implicado a un ordenador portátil.

Binance sufrió un ciberataque complejo que comprometió cerca de $6.300 millones. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)