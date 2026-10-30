Plataforma de criptomonedas Binance confirma ciberataque “complejo” por alrededor de $6.300 millones

Nueva York, Estados Unidos. La plataforma de criptomonedas Binance confirmó el jueves que fue víctima de un ciberataque “complejo” que afectó fondos por alrededor de $6.300 millones , de los cuales cerca de la mitad quedaron congelados para evitar un robo masivo.

La compañía, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, afirmó que las investigaciones habían “descubierto puntos adicionales de brecha”. Inicialmente, Binance anunció que el ataque solo había implicado a un ordenador portátil.

“Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo”, indicó en su cuenta X en español para América Latina.

Previamente, la compañía publicó una serie de mensajes, en ocasiones contradictorios, en los que aseguró que “los fondos de los usuarios están completamente seguros”, pero también que “cubrirá todas las pérdidas”.

Según sus últimas comunicaciones en ese perfil, el impacto total estimado del ciberataque se sitúa en alrededor de USD $6.300 millones, de los que han podido congelar alrededor de $3.000 millones“hasta ahora”.

Esa cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que hasta la fecha había sido el mayor ciberataque de este tipo: los 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero del año pasado de la plataforma Bybit.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como represalia por “The Interview”, una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

Fondos congelados

Alrededor de las 00:30 GMT del viernes, Binance informó de que todos los depósitos y retiros habían sido “suspendidos temporalmente” mientras su equipo “realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las autoridades”.

“Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”, señaló.

“No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, afirmó Binance.

El exdirector de Binance Changpeng Zhao, que ya no dirige el grupo pero sigue siendo su accionista mayoritario, consideró que “sí parece un ataque”.

Paolo Ardoino, director de Tether, una empresa que emite una criptomoneda conocida como USDT, dijo que había congelado alrededor de 1.600 millones de dólares “relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance”.

Jeremy Allaire, director de la plataforma de criptomonedas Circle, añadió que su empresa había bloqueado más de 800 millones de dólares en otra moneda digital, USDC.

Tanto el USDT como el USDC son “stablecoins”, es decir, divisas digitales cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional, el dólar estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Caen los precios de las criptomonedas

Durante varias horas antes de que Binance confirmara el ataque, analistas del sector señalaron que los hackers habían logrado acceder a la plataforma.

Los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeron tras conocerse el ciberataque, a excepción de las monedas estables, que, por definición, solo pueden fluctuar dentro de márgenes estrechos.

El ataque a Binance se produce en un momento en que muchos observadores expresan su preocupación por la posibilidad de que las crecientes capacidades de los modelos de inteligencia artificial comprometan la criptografía y los protocolos de seguridad tecnológica.