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Economía

Binance sufre ciberataque millonario: congelan más de $2.500 millones y suspenden retiros de criptomonedas

El alcance del ataque aún es incierto. Una firma especializada estima un posible robo de $5.912 millones, mientras bitcóin y otras criptomonedas registran fuertes caídas

Binance confirmó un ciberataque que provocó el congelamiento de más de $2.500 millones y la suspensión temporal de depósitos y retiros de criptomonedas.
Binance confirmó un ciberataque que provocó el congelamiento de más de $2.500 millones y la suspensión temporal de depósitos y retiros de criptomonedas. JUSTIN SULLIVAN
AFP

Nueva York, Estados Unidos. Un ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, encendió las alertas en el mercado de activos digitales.

La compañía confirmó el jueves que sufrió un ataque informático y anunció el congelamiento de más de $2.500 millones para evitar nuevas pérdidas.

Aunque Binance aseguró que los fondos de sus usuarios permanecen seguros, también informó de que cubriría las pérdidas. Sin embargo, el monto exacto del robo todavía se desconoce.