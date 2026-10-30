Binance sufre ciberataque millonario: congelan más de $2.500 millones y suspenden retiros de criptomonedas

Nueva York, Estados Unidos. Un ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, encendió las alertas en el mercado de activos digitales.

La compañía confirmó el jueves que sufrió un ataque informático y anunció el congelamiento de más de $2.500 millones para evitar nuevas pérdidas.

Aunque Binance aseguró que los fondos de sus usuarios permanecen seguros, también informó de que cubriría las pérdidas. Sin embargo, el monto exacto del robo todavía se desconoce.

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