Binance sufre ciberataque millonario: congelan más de $2.500 millones y suspenden retiros de criptomonedas

La empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis estimó que los delincuentes pudieron sustraer $5.912 millones.
De confirmarse, sería el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha. Superaría los $1.500 millones sustraídos de Bybit en febrero del 2025, un ataque atribuido a piratas informáticos vinculados con Corea del Norte.
Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros mientras realiza controles de seguridad y colabora con las autoridades para rastrear los fondos.
Otras empresas del sector también tomaron medidas. Tether congeló aproximadamente $1.600 millones en USDT, mientras que Circle bloqueó más de $800 millones en USDC, dos criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.
Bitcóin y otras criptomonedas caen tras el ataque
El incidente también provocó movimientos importantes en el mercado. Tras conocerse la noticia, el bitcóin perdió casi un 5%, Ethereum cayó cerca de un 6%, y BNB, criptomoneda vinculada a Binance, retrocedió casi un 10%.
Changpeng Zhao, exdirector ejecutivo de Binance y accionista mayoritario, estimó que las pérdidas podrían superar ligeramente los $1.000 millones, una cifra inferior al cálculo de Chainalysis.
Hasta el momento, la compañía no explicó cómo ocurrió el ataque ni precisó cuándo restablecerá sus operaciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI tampoco ofrecieron comentarios inmediatos sobre el incidente.