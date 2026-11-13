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Falla mundial de Microsoft afecta servicios de salud, empresas y a millones de usuarios

Interrupción iniciada el jueves persistía este viernes con problemas en Outlook, Teams y Copilot que empresa atribuye a carga elevada en su infraestructura

Logotipo de Microsoft en las oficinas de la empresa en Bangalore (India), este 13 de noviembre. Microsoft descartó que una actividad maliciosa la causa de una interrupción en Outlook que dejó a usuarios de todo el mundo sin acceso a sus servicios esenciales.
Logotipo de Microsoft en las oficinas de la empresa en Bangalore (India), este 13 de noviembre. Microsoft descartó que una actividad maliciosa la causa de una interrupción en Outlook que dejó a usuarios de todo el mundo sin acceso a sus servicios esenciales. IDREES MOHAMMED
AFP