Falla mundial de Microsoft afecta servicios de salud, empresas y a millones de usuarios

Washington, Estados Unidos. La falla mundial en los servicios de Microsoft que afecta a millones de usuarios, empresas e instituciones de salud en decenas de países, persistía este viernes mientras la compañía todavía trabajaba en restablecer completamente sus sistemas.

La interrupción comenzó el jueves debido a una carga elevada en la infraestructura de la empresa estadounidense y afectó principalmente al servicio de correo electrónico Outlook, así como a la plataforma de comunicación Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

Microsoft informó este viernes por la mañana que “el tráfico se está restableciendo gradualmente” y que observaba mejoras, aunque no ofreció un plazo para recuperar la normalidad.

La compañía también indicó que, hasta ese momento, no tenía constancia de actividades maliciosas relacionadas con el incidente, por lo que descartó indicios de un ciberataque.

La plataforma Downdetector registró interrupciones en decenas de países y territorios. Un mapa divulgado por ese sitio en la red social X mostró afectaciones en todo el continente americano, así como en regiones de Europa, Asia y África.

Problemas en servicios de salud

Uno de los sectores afectados fue el sistema público de salud del Reino Unido (NHS), donde varias entidades locales reportaron dificultades por las interrupciones de Microsoft.

Rachel Harrison, representante del sindicato GMB, advirtió que los problemas tenían un “grave impacto” en los servicios de ambulancias y los centros médicos.

Según explicó, el personal de atención telefónica y de recepción de llamadas de emergencia tenía dificultades para transmitir la información de los pacientes mediante los procedimientos habituales. Esto generó una acumulación considerable de trabajo pendiente.

Harrison indicó, sin embargo, que las intervenciones de urgencia parecían estar a salvo.

Las afectaciones también alcanzaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, que comunicó problemas para recibir correos electrónicos en sus embajadas, consulados y oficinas de representación en todo el mundo.

En Japón, el ministro de Economía, Ryosei Akazawa, advirtió a medios locales que la interrupción tendría un impacto significativo debido a la gran cantidad de personas que utilizan los programas de Microsoft.

Varias compañías también comunicaron problemas derivados de la caída de los servicios.

En India, algunas aerolíneas advirtieron que probablemente no podrían recibir las solicitudes de sus clientes. Por su parte, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre.

El operador bursátil Euronext recomendó a las empresas cotizadas en sus mercados recurrir al teléfono cuando necesitaran comunicarse, aunque aseguró que sus operaciones continuaban sin problemas.

Microsoft explicó inicialmente que investigaba reportes de interrupciones en América, pero luego confirmó que el problema podía afectar la conectividad de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región.

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la compañía e incluye herramientas ampliamente utilizadas, como Outlook y Teams.

Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos de Microsoft, ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y aseguró que la empresa trabajaba para resolver el problema.

El incidente recuerda la interrupción mundial de julio del 2024, cuando una actualización de un programa de ciberseguridad de CrowdStrike provocó fallas en equipos con Windows y paralizó operaciones en aeropuertos, hospitales y numerosas organizaciones.