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Economía

Caída de Outlook: Microsoft investiga fallas a nivel global en acceso a plataforma

Microsoft confirmó que las dificultades para acceder a los buzones de correo podrían extenderse a usuarios de distintas regiones mientras trabaja para mitigar las afectaciones

Logotipo de Microsoft y edificios de oficinas
Problemas de conexión a Outlook y Microsoft 365 podrían afectar a usuarios de distintas regiones, confirmó la compañía. Jean-Luc Ichard
Arianna Villalobos Solís