Caída de Outlook: Microsoft investiga fallas a nivel global en acceso a plataforma

El gigante tecnológico Microsoft confirmó este jueves que investiga problemas de acceso a Outlook y trabaja para mitigar su impacto, luego de reportes de fallas en distintas regiones del mundo.

“Estamos investigando reportes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante distintos métodos de conexión en el continente americano″, informó la página oficial de Microsoft 365 Status en la red social X.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema podría afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región ”, agregó.

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