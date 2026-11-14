Falla durante cambio de cables de cobre paralizó vuelos en Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones

Nueva York, Estados Unidos. Una falla durante los trabajos de modernización del sistema de control aéreo de Estados Unidos provocó una suspensión nacional de despegues durante cuatro horas el viernes. El incidente generó miles de cancelaciones y retrasos en aeropuertos de todo el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reportó 12.000 vuelos cancelados el viernes. Las afectaciones continuaron el sábado, cuando la plataforma FlightAware contabilizó al menos 5.000 cancelaciones adicionales durante las primeras horas de la tarde.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, atribuyó el problema a trabajos para sustituir antiguos cables de cobre por fibra óptica de alta velocidad, como parte de las mejoras a la infraestructura aeronáutica.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos?

Según explicó Duffy, un posible error del contratista o una pieza defectuosa generó problemas en los equipos de comunicación. La falla provocó un flujo excesivo de datos hacia otros enrutadores del sistema y afectó las comunicaciones con las aeronaves y la transmisión de información de radar.

Ante esta situación, las autoridades ordenaron detener los despegues en todo el territorio estadounidense. La medida terminó el viernes a las 8:15 p. m., hora del este de Estados Unidos, después de que los técnicos recuperaron el funcionamiento de las instalaciones de control aéreo.

De acuerdo con la agencia AFP, esta fue apenas la segunda suspensión nacional de despegues desde los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Pasajeros enfrentaron largas esperas

La interrupción dejó a cientos de miles de viajeros afectados. En distintos aeropuertos, numerosas aeronaves permanecieron detenidas y algunos pasajeros tuvieron que abandonar los aviones minutos antes de despegar.

En el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, varios viajeros manifestaron a AFP su frustración por la falta de información. Algunos enfrentaron retrasos que podrían prolongar sus viajes hasta 36 horas.

Aunque el espacio aéreo reabrió, las aerolíneas necesitaron reorganizar sus operaciones. Tim Johnson, director de asuntos del consumidor de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, advirtió que las alteraciones podrían continuar durante el proceso de reubicación de pasajeros y recuperación de los servicios.

El director de la FAA, Bryan Bedford, ofreció disculpas a los afectados y estimó que los itinerarios recuperarían la normalidad al finalizar el domingo. Las autoridades también aseguraron que las condiciones para viajar en avión eran seguras.

Los vuelos en Estados Unidos se reanudaron el sábado tras haber estado suspendidos durante varias horas debido a una importante interrupción de las comunicaciones. (KENA BETANCUR/AFP)

Falla genera cuestionamientos al gobierno de Trump

El incidente reabrió el debate sobre la antigüedad de la infraestructura aeronáutica estadounidense. Duffy solicitó al Congreso $50.000 millones para modernizar el sistema de control aéreo y sustituir equipos considerados obsoletos.

La petición provocó críticas de dirigentes demócratas. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionó la falta de inversiones previas, mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió la renuncia o destitución del secretario de Transporte.

Por su parte, legisladores estadounidenses solicitaron investigaciones sobre las causas de la falla y la capacidad de los sistemas para enfrentar posibles amenazas informáticas.

El incidente también afectó vuelos internacionales con origen o destino en Estados Unidos. Hasta el mediodía del sábado, el presidente Donald Trump no emitió declaraciones públicas.