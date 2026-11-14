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El Mundo

Falla durante cambio de cables de cobre paralizó vuelos en Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones

Una reparación en el sistema de control aéreo desencadenó una interrupción nacional. Autoridades prevén que los vuelos se normalicen el domingo

Una falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos obligó a suspender los despegues durante casi cuatro horas y provocó la cancelación de cerca de 6.000 vuelos.
Miles de pasajeros enfrentaron cancelaciones y retrasos en aeropuertos de Estados Unidos tras una falla técnica que obligó a suspender los despegues en todo el país. APU GOMES
AFP