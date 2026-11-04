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Estos son los primeros triunfos demócratas de la noche: elecciones de medio periodo de alto riesgo para Trump

Elecciones en Estados Unidos: primeros resultados perfilan un fuerte golpe contra Donald Trump en el Congreso y un inédito escenario electoral en varios estados

El demócrata Jon Ossoff, considerado un posible candidato para las elecciones presidenciales del 2028, retuvo este martes su escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado sureño de Georgia.
El demócrata Jon Ossoff, considerado un posible candidato para las elecciones presidenciales del 2028, retuvo este martes su escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado sureño de Georgia. ERIK S. LESSER
AFP

Washington, Estados Unidos. Los demócratas lograron triunfos este martes al inicio del conteo de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, que se anuncian como un veredicto sobre la presidencia de Donald Trump.

La oposición aspira a lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) y sueña incluso con arrebatar el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Los demócratas necesitan 4 escaños para voltear el Senado, y lograron una primera victoria en Carolina del Norte, con Roy Cooper. Las encuestas le daban también buena posición en otros estados tradicionalmente conservadores como Texas, Ohio y Kansas.