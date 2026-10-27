Estados Unidos reanuda ataques contra presuntas narcolanchas y anuncia muerte de cinco personas

Washington, Estados Unidos. El ejército estadounidense anunció que llevó a cabo el martes un ataque contra una presunta embarcación de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico, en el que murieron cinco personas.

El ataque tuvo como objetivo “una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico ya establecidas”, informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en una publicación en X.

“Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, añadió Southcom en la publicación, que incluía un video de una embarcación inmóvil que explota tras el impacto de un proyectil.

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