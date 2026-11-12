Estados Unidos anuncia el monto que habría entregado a Venezuela por venta de sus recursos naturales

Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país. (MARYORIN MENDEZ/AFP)

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos entregó poco más de $12.100 millones a Venezuela por venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales, un monto que deberá ser invertido en el país caribeño bajo supervisión de Washington, según un informe oficial divulgado este jueves.

Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, “la Cuenta de Custodia de Venezuela recibió depósitos por un total de más de $12.260 millones provenientes de entidades verificadas y aprobadas que desarrollan actividades autorizadas relacionadas con los recursos naturales de Venezuela”, explicó el informe del Departamento de Estado.

El reporte está fechado el 29 de octubre y fue entregado al Congreso. El Departamento de Estado decidió hacerlo público “de forma proactiva”, explicó una fuente bajo anonimato en un correo electrónico.

“El informe demuestra que el proceso está funcionando”, explicó esa fuente.

La oposición demócrata ha prometido investigar a fondo todo el dramático proceso de cambio político y el papel de Washington en los asuntos de Venezuela, una vez asuma el control del Congreso estadounidense en enero.

“Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la mayor fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes”, añade el texto.

“Del monto total, se desembolsaron $12.110 millones (98,7%), mientras que $168,56 millones permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados”, indica el Departamento de Estado.

El 3 de enero Estados Unidos capturó y se llevó del país al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, ambos ahora a la espera de juicio en Nueva York.

Esa operación militar precipitó profundos cambios políticos y económicos en el país sudamericano, hasta entonces el principal adversario estratégico de Washington en América Latina a causa de sus vínculos con Irán o Rusia.

El presidente Donald Trump anunció poco después de ese operativo que su gobierno iba a controlar la explotación y venta del crudo venezolano, la principal riqueza del país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, accedió rápidamente a esa presión y empezó un proceso de reformas legislativas en la asamblea venezolana para reabrir a la inversión extranjera el sector de hidrocarburos, muy debilitado por años de sanciones, corrupción y falta de inversión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, trazó una hoja de ruta en tres etapas para Venezuela: estabilización económica, diálogo entre el gobierno y la oposición y finalización de la transición política con la celebración de elecciones.