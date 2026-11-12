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El Mundo

Estados Unidos anuncia el monto que habría entregado a Venezuela por venta de sus recursos naturales

El monto deberá ser invertido en el país caribeño bajo supervisión de Washington

Los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela dialogaron al margen de la cumbre de la ONU para consolidar una agenda de cooperación económica y energética.
Los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela dialogaron al margen de la cumbre de la ONU para consolidar una agenda de cooperación. Delcy Rodríguez
AFP