Estados Unidos anuncia dura medida contra organizadores de caravanas de migrantes de Centroamérica y México

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que denegará visados a los organizadores de caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos, tras asegurar que ya ha aplicado la medida a 15 personas en la última semana.

“Investigaciones indican que algunas personas han reclutado, coordinado y dirigido a grandes grupos de inmigrantes que viajan por Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó un comunicado del Departamento de Estado.

En Honduras y El Salvador han surgido recientemente anuncios de caravanas organizadas a través de TikTok y otras redes, con centenares de personas que contestaron afirmativamente, aunque sin nombres de organizadores.

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