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El Mundo

España investiga difusión de contenidos sexuales de menores en TikTok tras alarmante denuncia

TikTok está bajo la lupa judicial en España por difusión de abuso infantil. Conozca el informe que obligó a intervenir a la Fiscalía y a la Unión Europea

TikTok, red social, contra historias, teclado de computadora y teléfono celular
TikTok es una de las redes sociales para teléfonos móviles más populares. Shutterstock
AFP