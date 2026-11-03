En Alaska, el senador republicano en riesgo de perder acusa de ‘fraude electoral’ a los demócratas

Anchorage, Estados Unidos. A pocas horas del cierre de las urnas en las elecciones legislativas estadounidenses, el senador republicano por Alaska Dan Sullivan denunció el martes un supuesto “fraude electoral” de los demócratas, que presentaron un candidato con su mismo nombre.

“Estamos siendo testigos del mayor escándalo de fraude electoral de la historia del estado de Alaska, quizá uno de los mayores de la historia del Senado estadounidense”, dijo ante la prensa este político de 61 años.

Los sondeos le sitúan codo a codo con su adversaria demócrata, Mary Peltola, en este estado polar ubicado en el extremo noroeste del continente americano.

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