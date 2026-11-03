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En Alaska, el senador republicano en riesgo de perder acusa de ‘fraude electoral’ a los demócratas

Los sondeos le sitúan codo a codo con su adversaria demócrata, Mary Peltola, en este estado polar ubicado en el extremo noroeste del continente americano

EDITORS NOTE: Graphic content / A poll station worker displays an �I voted Sticker� on her hat as people vote at the Metro Headquarters polling station, in Los Angeles, California, on November 3, 2026. Americans voting in the midterm elections will decide who controls Congress for the final two years of Donald Trump's presidency, along with dozens of governorships and thousands of state offices. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)
Una trabajadora de un centro de votación muestra una pegatina con la leyenda «Yo voté» en su sombrero, mientras los ciudadanos ejercen el voto en el centro electoral de la sede del Metro, en Los Ángeles, California, el 3 de noviembre de 2026. ETIENNE LAURENT

AFP, Roger Bolaños Vargas y Jorge Arturo Mora

Anchorage, Estados Unidos. A pocas horas del cierre de las urnas en las elecciones legislativas estadounidenses, el senador republicano por Alaska Dan Sullivan denunció el martes un supuesto “fraude electoral” de los demócratas, que presentaron un candidato con su mismo nombre.

“Estamos siendo testigos del mayor escándalo de fraude electoral de la historia del estado de Alaska, quizá uno de los mayores de la historia del Senado estadounidense”, dijo ante la prensa este político de 61 años.

Los sondeos le sitúan codo a codo con su adversaria demócrata, Mary Peltola, en este estado polar ubicado en el extremo noroeste del continente americano.