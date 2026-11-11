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El Mundo

Embajador ruso en Estados Unidos muere ‘repentinamente’ a los 66 años

Alexandre Darchiev, embajador ruso en EE. UU., falleció a los 66 años. Conozca los detalles de su gestión y el pronunciamiento del Kremlin tras su deceso

El embajador ruso en los Estados Unidos, Alexandre Darchiev.
El embajador ruso en los Estados Unidos, Alexandre Darchiev. Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia
AFP