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Elecciones de medio periodo en Estados Unidos: estas son las disputas clave que definirán el control del Congreso

Republicanos y demócratas disputan el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio periodo

Las elecciones de medio periodo en Estados Unidos definirán el control del Congreso. Estas son las principales disputas por los escaños.
Las elecciones de medio periodo en Estados Unidos definirán el control del Congreso. Estas son las principales disputas por los escaños. LEONARDO MUNOZ
AFP

Los estadounidenses deciden este martes si los republicanos del presidente Donald Trump conservan el control del Congreso o pasan los dos últimos años de su mandato frente a mayorías demócratas.

El elevado costo de la vida, la guerra con Irán y los bajos índices de aprobación de Trump ensombrecen el destino de los republicanos, que según las encuestas pueden perder senadores en estados tradicionalmente conservadores.

Sin embargo, posibles errores en las encuestas, la redistribución de los distritos y el gasto récord en campaña hacen que el resultado sea incierto.