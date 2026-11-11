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El Salvador condena a 15 años de prisión a activista que destapó abusos del régimen de excepción

Fidel Zavala fue condenado a 15 años de cárcel en El Salvador tras denunciar torturas en prisiones

(ARCHIVO) Fidel Antonio Zavala, empresario salvadoreño que estuvo encarcelado durante 13 meses por presunto «fraude agravado», habla durante una entrevista con la AFP en San Salvador, el 23 de agosto de 2024.
(ARCHIVO) Fidel Antonio Zavala, empresario salvadoreño que estuvo encarcelado durante 13 meses por presunto «fraude agravado», habla durante una entrevista con la AFP en San Salvador, el 23 de agosto de 2024. STRINGER
AFP