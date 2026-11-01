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El Mundo

El papa León XIV inicia una intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú

El papa encabezará más de 50 actos, desde misas al aire libre hasta reuniones con pueblos indígenas de la Amazonía

Papa León
El jefe de la Iglesia católica, de 71 años, fue sometido a una intervención hace menos de tres semanas para extirpar un tumor canceroso. ANDREAS SOLARO
AFP

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. León XIV emprende esta semana una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, su patria adoptiva, pocas semanas después de su operación por un cáncer de pulmón.

El jefe de la Iglesia católica, de 71 años, fue sometido a una intervención hace menos de tres semanas para extirpar un tumor canceroso. Pero los médicos afirman que no requiere más tratamiento y le dieron luz verde para el viaje de 11 días a Sudamérica.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, dijo el papa León XIV al confirmar el lunes su gira del 6 al 17 de noviembre, que incluye 12 vuelos, dos desplazamientos en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes.