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El mercado tecnológico contiene el aliento: cómo queda la carrera por la IA sin el fundador de Nvidia

La salida de Jensen Huang de Nvidia abre interrogantes sobre multimillonarios acuerdos de inteligencia artificial. Conozca el impacto para el sector tecnológico

(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso inaugural durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES), en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025.
(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso inaugural durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES), en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025. PATRICK T. FALLON
AFP