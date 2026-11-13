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El Congreso de Estados Unidos convoca a exlíder de Nvidia, Jensen Huang, por su relación con una presunta espía china

El exdirector de Nvidia, Jensen Huang, fue citado al Congreso de Estados Unidos tras dimitir por una relación con una presunta espía china

Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia.
Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. -
AFP