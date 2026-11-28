Jerusalén, Indefinido. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este sábado que dos de sus empleados en una clínica de Gaza murieron en un ataque de Israel, que por su parte calificó a ambos como “terroristas” del grupo islamista Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los hombres, quienes trabajaban como guardias de seguridad en el centro médico, como Moaz Yousef Alitsbach, comandante de una célula de artillería de Hamás, y Ahmed Sufyan Muhamad Ali Abu.

MSF dijo que estaba “devastada” por las muertes y denunció que se trataba de un “ataque directo” contra la organización.

“Nuestras instalaciones estaban claramente identificadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí”, escribió en la red social X.

Personas en duelo transportan los cuerpos de palestinos fallecidos en ataques israelíes durante un funeral frente al hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza (Franja de Gaza, Palestina). (ALI JADALLAH/Anadolu via AFP)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó enérgicamente los hechos.

“Los ataques contra instalaciones de salud, trabajadores de la salud y personal humanitario en #Gaza son indignantes e inaceptables”, publicó en X.

Las FDI negaron haber atacado un hospital o dañado la infraestructura médica.

“Este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista de Hamás se infiltra en organizaciones internacionales”, aseguró esa fuerza en la plataforma de mensajería Telegram.

Israel y Hamás se acusan mutuamente con frecuencia de violar el alto el fuego acordado en octubre de 2025, tras dos años de guerra en Gaza.

Más de 1.650 palestinos han perdido la vida desde el inicio del alto el fuego, según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU.

Durante el mismo período, el ejército israelí registró la muerte de siete soldados, así como la de un contratista civil.