Madrid, España. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este jueves con un nuevo desplazamiento de un millón de palestinos en la Franja de Gaza si el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no procede a su desarme, en medio del aumento de los ataques israelíes contra el enclave a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

“Los altos mandos de Hamás, junto con todos aquellos que participaron en la masacre del 7 de octubre (de 2023), están siendo objeto de una intensa búsqueda”, ha dicho el ministro en un mensaje en redes sociales, antes de advertir en que “también llegará el momento” para otros altos cargos del grupo que se encuentran en el extranjero.

Así, ha recalcado que “el 70% del territorio de Gaza ha sido destruido y se encuentra actualmente bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, a pesar de que el citado acuerdo de octubre de 2025 fijaba que debían mantenerse desplegadas en la ‘línea amarilla’, que cubría cerca del 51% del enclave.

Katz ha reseñado que “el control que Hamás ejerce sobre el 30% restante no es más que una ilusión” y ha agregado que, si el grupo no procede a su desarme, Israel lanzará una nueva operación que “implicaría una nueva evacuación de un millón de residentes de Gaza hacia el sur, seguida de un barrido del territorio, siguiendo el modelo de las operaciones realizadas en Rafá y Beit Hanun”.

Israel Katz (MENAHEM KAHANA/AFP)

“Se establecerán los mecanismos necesarios para que toda persona que desee emigrar de la devastada Franja de Gaza pueda hacerlo de manera ordenada; la infraestructura organizativa para ello ya está preparada”, ha insistido. “Nos comprometimos a desmantelar el dominio de Hamás en Gaza y a liberar la Franja de armas y túneles terroristas, y eso es exactamente lo que haremos”, ha zanjado.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, anunciaron el lunes su disolución como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino, si bien el proceso está estancado entre acusaciones cruzadas de incumplimientos.

El mensaje ha sido publicado horas después de que Israel matara al viceministro de Educación de Gaza, Jaled Mahmud abú Nada, en un nuevo ataque contra el centro de la Franja en el que además ha muerto su esposa, lo que ha llevado a Hamás a denunciar una nueva violación del alto el fuego y a criticar la inacción de la comunidad internacionales ante las acciones israelíes.

Las autoridades de la Franja de Gaza han cifrado este mismo jueves en más de 1.700 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7-O -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-, se han registrado 74.772 muertos y 176.298 heridos.