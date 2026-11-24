Jerusalén, Indefinido. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes que Irán está desarrollando armas químicas, y prometió impedir que Teherán logre este objetivo.

“Irán está en proceso de desarrollar armas químicas”, declaró Katz en una conferencia de prensa con periodistas israelíes, según reportó la cadena pública KAN y otros medios locales.

“El Estado de Israel no va a permitirlo”, afirmó el ministro de Defensa saliente, perteneciente al partido de derecha Likud.

La cadena estadounidense CNN reportó la semana pasada que Irán estaba preparando ataques contra altos cargos del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, con una “bomba sucia”, que mezcla explosivos con material químico o radiactivo.

El medio estadounidense, que citó como fuentes a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, señaló que el plan iraní parecía más un intento de tener opciones abiertas que una operación “inminente”.

Entonces, el canciller iraní, Abás Araqchi, desestimó la noticia, la tachó de “propaganda” del estilo de la guerra contra Irak y afirmó que tenía marcas de provenir de Israel.

“Nadie lo cree”, afirmó Araqchi en X.

Estas declaraciones coinciden con las negociaciones en curso para formar gobierno en Israel, después de que en las elecciones de finales de octubre ninguna formación obtuviera una mayoría firme.

El centrista Gadi Eisenkot recibió el encargo del presidente, Isaac Herzog, de formar gobierno y su partido, Yashar, está en negociaciones con el Likud, del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu.

En medio de las tratativas, ambos dirigentes expresaron el lunes sus diferencias sobre el tema de Irán.

Para Eisenkot, Irán es la amenaza más grave que pesa sobre el Estado de Israel, pero afirmó que en este momento no considera que sea “una amenaza directa e inmediata”.

En cambio, Netanyahu, afirmó que “quien menosprecie o minimice estas amenazas inmediatas, serias y graves que nos rodean, lo hace por razones políticas”.