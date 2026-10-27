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Donald Trump eliminará restricciones sobre la emisión de metano para productores de petróleo y gas

El metano, principal componente del gas natural, es la segunda mayor causa del calentamiento global después del dióxido de carbono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar un discurso durante un mitin de campaña en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar un discurso durante un mitin de campaña en el Alico Arena de la Universidad Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI
AFP

Corpus Christi, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé anunciar este martes una flexibilización de las normas que impiden a los productores de petróleo y gas liberar metano, un potente gas de efecto invernadero, indicó un funcionario de la Casa Blanca.

El mandatario republicano hará el anuncio en un mitin en apoyo del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien se presenta al Senado en las elecciones de mitad de mandato del mes que viene, dijo esta fuente.

Texas es, por lejos, el principal estado productor de combustibles fósiles de Estados Unidos.