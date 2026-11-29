El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo como “gran noticia” la derrota del Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones legislativas anticipadas en España.

“Eso es algo bueno. Hizo un trabajo terrible. Merece perder (...) ¿Sánchez perdió? Es una gran noticia”, dijo Trump a los periodistas a su llegada a la Casa Blanca.

Con en 90% de los votos escrutados, el conservador Partido Popular (PP) venció en las elecciones generales de este domingo en España y junto a la extrema derecha de Vox, llegarían a 184 escaños, ocho más de los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta del Congreso.