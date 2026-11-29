El conservador Partido Popular vencería las elecciones generales de este domingo en España y podría alcanzar la mayoría absoluta junto a la extrema derecha de Vox, desbancando al jefe del gobierno socialista Pedro Sánchez, según los primeros resultados parciales. Entre ambos partidos llegarían a 184 escaños, ocho más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Congreso.

Con el 85,44% de votos escrutados, el Partido Popular obtiene 133 diputados y la ultraderecha de Vox 51, superando entre ambos los 176 escaños requiridos para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en Madrid.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, principales contendientes en las elecciones generales que España celebra este domingo 29 de noviembre. (Archivo LN/Archivo LN)

Reparto de escaños (85,44% escrutado):

PP: 133 escaños

133 escaños PSOE: 117 escaños

117 escaños Vox: 51 escaños

51 escaños ERC: 11 escaños

11 escaños Frente Amplio: 10 escaños

10 escaños EH Bildu: 7 escaños

7 escaños Junts: 5 escaños

5 escaños Adelante Andalucía: 4 escaños

4 escaños PNV: 3 escaños

3 escaños Compromis: 3 escaños

3 escaños BNG: 2 escaños

2 escaños UPN: 2 escaños

2 escaños Coalición Canaria: 2 escaños

La participación más alta de los últimos 40 años

La participación en las elecciones legislativas de este domingo en España superó el 78% del censo electoral, la cifra más alta registrada en los últimos 40 años, según anunció el Ministerio del Interior.

Este dato supone un aumento de al menos 11 puntos porcentuales respecto a la participación registrada en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2023.

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