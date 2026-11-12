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Donald Trump advierte que duplicará aranceles si México no frena migrantes

Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no detiene las caravanas de migrantes. Conozca su duro mensaje y el impacto en el comercio bilateral

Migrantes caminan como parte de una caravana que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026.
Migrantes caminan como parte de una caravana que intenta llegar a Estados Unidos, en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 10 de noviembre de 2026. JOSE TORRES
AFP