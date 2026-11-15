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Director del banco central de Paraguay se entrega por escándalo de Ueno Bank

Ministerio Público había ordenado la detención del director jurídico del BCP, Aldo Rodríguez, quien se entregó este domingo

Jubilados esperan para recibir paquetes distribuidos por entidades bancarias designadas, tras haber sido transferidos a nuevas entidades privadas a raíz del cierre del banco Ueno por parte del Banco Central de Paraguay, en Asunción, este sábado 14 de noviembre.
Jubilados esperan para recibir paquetes distribuidos por entidades bancarias designadas, tras haber sido transferidos a nuevas entidades privadas a raíz del cierre del banco Ueno por parte del Banco Central de Paraguay, en Asunción, este sábado 14 de noviembre. DANIEL DUARTE
AFP