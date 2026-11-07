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Diputado opositor muere tras ataque armado en Guatemala

Julio Portillo fue atacado en una región del este de Guatemala con fuerte presencia del narcotráfico. Tres agentes policiales murieron al repeler la agresión

Julio Portilla, el legislador asesinado en Guatemala.
Julio Portilla, el legislador asesinado en Guatemala. JOHAN ORDONEZ

AFP y Sebastián Sánchez