Bruselas, Bélgica. El Reino Unido y la Unión Europea sellaron este viernes en Bruselas una serie de acuerdos para estrechar sus vínculos, presentados como un primer paso para relanzar los lazos diez años después del Brexit.

El primer ministro británico, Andy Burnham, celebró un “acuerdo histórico”. “Es un buen día para Reino Unido” y “para Europa”, afirmó.

“Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien calificó la cumbre de “punto de inflexión” en las relaciones con Reino Unido.

Londres y Bruselas acordaron suavizar los controles sobre las exportaciones británicas de productos agroalimentarios, impulsar la movilidad juvenil y vincular sus mercados de emisiones de carbono, según un portavoz de Downing Street.

Sin embargo, dejaron pendiente una cuestión especialmente delicada: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, una vieja exigencia de la UE.

Gran Bretaña, brexit (Shutterstock/Shutterstock)

Burnham había hecho de esta cumbre una cita clave para relanzar los vínculos con la UE, una década después de la salida del Reino Unido del bloque.

“El mundo de hoy ya no es el de 2016” y “ante los desafíos actuales, quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos”, destacó el primer ministro británico.

Desde su llegada al poder en julio, el exalcalde de Mánchester no ha dudado en derribar los tabúes e incluso ha dejado entrever la posibilidad de un eventual regreso de su país a la UE.

Pero ese eventual regreso sigue siendo una perspectiva lejana y la cumbre tenía sobre todo como objetivo avanzar en medidas concretas antes de abordar metas más ambiciosas.

“Reino Unido y Europa comparten valores, intereses y un mismo entorno geopolítico. En un mundo cada vez más peligroso, somos más fuertes juntos. Una asociación más estrecha con Europa es positiva para los trabajadores, para Reino Unido y para Europa”, afirmó Burnham en un comunicado.

La estrategia responde en parte a unas encuestas que muestran que una mayoría de británicos considera hoy que el Brexit fue un error y respaldaría el regreso a la UE en un hipotético referéndum.

También refleja las dificultades de la economía británica tras la salida del bloque y un contexto internacional muy distinto al de 2016, con Europa alineada en apoyo a Ucrania frente a Rusia.

El acercamiento coincide además con un momento de creciente distancia entre europeos y estadounidenses bajo la presidencia de Donald Trump, en plena redefinición de los equilibrios geopolíticos.

Burnham espera además que unas relaciones más fluidas con la UE contribuyan a consolidar una amplia coalición de centroizquierda de cara a las elecciones de 2029.

El primer ministro británico, Andy Burnham. (SEAN GALLUP/AFP)

“Proceso de reflexión”

En materia de movilidad juvenil, la UE y Reino Unido acordaron permitir que hasta 100.000 europeos y 100.000 británicos puedan viajar y residir cada año al otro lado del Canal de la Mancha.

Además, ambas partes se dieron seis meses más para negociar la reducción de las tasas universitarias que pagan los estudiantes europeos en Reino Unido, una de las cuestiones más sensibles de las conversaciones.

La UE y Reino Unido también acordaron reforzar la cooperación contra la inmigración irregular, una prioridad para Londres.

Ambas partes pondrán en marcha un “diálogo estructurado” que abordará cuestiones como la devolución de solicitantes de asilo rechazados a terceros países.

Burnham anunció el viernes su intención de iniciar el próximo año una reflexión con los 27 Estados miembros sobre el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea.

“Durante el próximo año impulsaremos un proceso informal de reflexión” con nuestros socios europeos para explorar distintas opciones de cara al largo plazo, declaró tras la cumbre celebrada en Bruselas.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa aseguró que la UE está abierta a mantener con Reino Unido la “relación más estrecha posible”.