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Detienen en su domicilio al presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña

El exmandatario fue recién destituido en un juicio político por su rol en una crisis bancaria que dejó sin depósitos a la mitad de la población

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023. NORBERTO DUARTE
AFP