Detienen en su domicilio al presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña

Asunción, Paraguay. El expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido este viernes en su casa en Asunción minutos después de haber sido destituido en un acelerado juicio político iniciado a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población, informó la fiscalía.

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 locales (14:00 GMT), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.