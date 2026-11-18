Ciudad de Panamá, Panamá. La policía de Panamá detuvo este miércoles al presunto autor material del ataque con explosivos contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa, quien investiga casos de corrupción de alto perfil.

El sospechoso fue capturado en un centro comercial de Chilibre, al norte de Ciudad de Panamá, según informó Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

Se trata del segundo detenido por el atentado ocurrido el sábado anterior, cuando la vivienda del periodista quedó parcialmente destruida. Rodríguez no se encontraba en el inmueble.

Un vehículo quedó destruido tras el ataque con explosivos contra la vivienda del periodista. (ARNULFO FRANCO/AFP)

El primer sospechoso, Luis Valiente, de 50 años, fue detenido el domingo. Según las autoridades, conducía el taxi del cual descendió el atacante para lanzar los explosivos. Actualmente permanece en prisión preventiva.

El atentado ocurrió cuando Rodríguez estaba próximo a publicar una investigación sobre exfuncionarios del Gobierno panameño y un importante contratista del Estado. Las autoridades no confirmaron si el ataque está relacionado con su trabajo periodístico.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó el atentado. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó lo ocurrido y solicitó una investigación inmediata.

El martes, varios gremios periodísticos se manifestaron frente a la sede de La Prensa para repudiar el ataque. La policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.