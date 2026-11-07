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Detienen cerca de la Casa Blanca a hombre armado que afirmó escuchar voces para atacar a Donald Trump

Un sujeto armado y en un vehículo robado fue detenido a pasos de la Casa Blanca tras confesar un plan contra Donald Trump: esto hallaron las autoridades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., este 5 de noviembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., este 5 de noviembre. MANDEL NGAN
AFP