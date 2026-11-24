Londres, Reino Unido. La policía británica informó este martes de la detención de dos hombres sospechosos de “robo con allanamiento e intrusión” en una de las residencias de los príncipes Guillermo y Catalina, situada en el condado rural de Norfolk.

La policía de Norfolk (este de Inglaterra) precisó en un comunicado que la propiedad estaba desocupada en el momento de los hechos.

Los dos hombres fueron arrestados “en la propia finca” por agentes que habían recibido el lunes por la noche un aviso sobre una “actividad sospechosa” en un predio situado dentro de la residencia privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, indicó la policía local en un comunicado.

La policía indicó en su comunicado que había recibido el aviso “poco antes de las 18H00” (hora local y GMT) del lunes.

“Los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar las labores de búsqueda”, indicó la policía.

Poco antes del anuncio oficial de la detención de los dos sospechosos, los diarios The Sun y The Daily Telegraph habían informado del allanamiento de Anmer Hall, una mansión de diez dormitorios, propiedad del heredero al trono, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III.

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, vive desde febrero en una mansión de la finca de Sandringham.

Según las informaciones publicadas por la prensa británica, Guillermo, Catalina y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

La Casa Real británica no se ha pronunciado por el momento.

Allanamientos en residencias reales

No es la primera vez que una propiedad de la familia real británica es objeto de un allanamiento.

En octubre de 2024, varios individuos entraron sin autorización en la finca real de Windsor, accedieron a un edificio agrícola y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno.

La finca de Windsor también fue escenario de otro allanamiento el día de Navidad de 2021, cuando un joven con problemas de salud mental fue detenido, llevando una ballesta, cerca de los apartamentos de la reina Isabel II.

El hombre, condenado a nueve años de prisión, había afirmado que tenía intención de matar a la soberana, que se encontraba entonces en el castillo.

En 1982, en el Palacio de Buckingham, otro hombre, Michael Fagan, también consiguió llegar hasta el dormitorio de la reina, que se encontraba en la cama.

Fagan se sentó en la cama de la reina y conversó con ella durante unos diez minutos antes de que el personal de seguridad se lo llevara.

El hombre fue inicialmente acusado, pero posteriormente se retiraron los cargos.

La noticia del allanamiento de Anmer Hall se conoció el martes, coincidiendo con una reunión del príncipe Guillermo con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street.

Es la primera visita de un miembro de la familia real a la residencia del jefe de gobierno en 14 años, desde la realizada por la reina Isabel II en 2012.

En aquella ocasión, la monarca asistió a una reunión del Consejo de Ministros con motivo del año de su jubileo de diamante.