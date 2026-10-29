Delcy Rodríguez promete elecciones limpias en Venezuela: ¿en qué momento?

Caracas, Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves que en Venezuela habrá elecciones limpias, aunque se abstuvo de dar una fecha, en una declaración pocos días después del regreso al país de la líder opositora María Corina Machado.

Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuerte presión de Washington, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez, poco antes de que Machado ofrezca una rueda de prensa.

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