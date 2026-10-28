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El Mundo

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

Venezuela exige al Banco de Inglaterra la devolución de las reservas de oro retenidas desde hace más de seis años y valoradas en $1.900 millones.

Venezuela's interim president Delcy Rodriguez waves after signing the amnesty law approved by the National Assembly at the Miraflores Palace in Caracas on February 19, 2026. Venezuela's Parliament unanimously approved on February 19 a historic amnesty law that is expected to lead to the release of hundreds of political prisoners after 27 years of Chavismo. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela . (Photo by Juan BARRETO / AFP) JUAN BARRETO
AFP

Caracas, Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este miércoles la devolución de las reservas en oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas allí hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

Venezuela tiene en ese banco lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares que no puede retirar porque Reino Unido desconoció la reelección de Nicolás Maduro de 2018.

“Ya basta de excusas”, y “del robo de nuestro oro”, dijo Rodríguez durante una reunión con sus ministros al afirmar que “ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas no del Banco de Inglaterra”.