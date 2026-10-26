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El Mundo

Delcy Rodríguez acusa a María Corina Machado de hacer un ‘show’ con su regreso a Venezuela

La presidenta interina de Venezuela acusó a la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado de hacer un “show” con su regreso

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. LEONARDO MUNOZ
AFP

Caracas, Venezuela.La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó el lunes a la líder opositora María Corina Machado de montar un “show” con su sorpresivo regreso al país, muestra de la tensión surgida a pesar de que la dirigente aseguró estar abierta al diálogo.

Machado apareció sorpresivamente el domingo en la ciudad de Barquisimeto, y emprendió un viaje de 400 kilómetros hacia Caracas. A lo largo del camino, miles de personas la saludaban jubilosas, ondeando banderas venezolanas y coreando “¡Libertad!”.

La opositora, Nobel de la Paz 2025, volvió a Venezuela tras diez meses de exilio y luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en enero.