Delcy Rodríguez advierte ‘contra cualquier intento de alterar la estabilidad nacional’ en Venezuela tras regreso de Machado

Caracas, Venezuela. El regreso de María Corina Machado a Venezuela reavivó las tensiones políticas en el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtió este martes 27 de octubre contra cualquier intento de alterar la estabilidad nacional, pocos días después de la multitudinaria recepción a la dirigente opositora.
La mandataria inició una gira por los mismos estados que recorrió Machado tras su regreso del exilio. Durante una actividad en Aragua, cerca de Caracas, cuestionó las movilizaciones de la oposición y pidió respetar el proceso político del país.
Rodríguez aseguró que su gobierno busca preservar la tranquilidad, la estabilidad y el crecimiento económico de Venezuela. También criticó a sectores que, según afirmó, buscan alcanzar el poder mediante actos públicos y movilizaciones.
“Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder”, agregó la presidenta interina, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura del izquierdista Nicolás Maduro en enero.
La mandataria también pidió a los sectores que considera radicales abandonar definitivamente la violencia. Sus declaraciones incluyeron cuestionamientos a las protestas por los constantes racionamientos eléctricos que afectan a la población venezolana.
María Corina Machado regresó a Venezuela tras permanecer en el exilio
La líder opositora y premio Nobel de la Paz permanecía fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el reconocimiento internacional.
Su regreso ocurrió el domingo 25 de octubre, cuando apareció sorpresivamente en Barquisimeto, una ciudad ubicada en el occidente venezolano.
Desde ese punto emprendió un recorrido terrestre de aproximadamente 400 kilómetros hasta Caracas. Miles de seguidores salieron a las calles para recibirla durante el trayecto.
La movilización también estuvo marcada por exigencias de nuevas elecciones presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro en enero y su salida del poder.
El regreso de Machado ocurrió en un escenario de cambios políticos en Venezuela. Rodríguez ejerce la presidencia interina bajo una fuerte presión de Estados Unidos.
Elecciones presidenciales y protestas mantienen la tensión en Venezuela
La situación política venezolana también arrastra las consecuencias de las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales Maduro obtuvo una controvertida reelección.
Los resultados provocaron una ola de protestas y represión que dejó 28 personas fallecidas y más de 2.400 detenidas.
Tras la captura de Maduro en enero de 2026, sectores opositores intensificaron sus demandas de una nueva convocatoria electoral.
La presencia de Machado en las calles y la gira de Rodríguez por las mismas regiones reflejan la actividad de ambos sectores en un momento de disputa por el futuro político de Venezuela.