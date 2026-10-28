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El Mundo

Delcy Rodríguez advierte ‘contra cualquier intento de alterar la estabilidad nacional’ en Venezuela tras regreso de Machado

La presidenta interina cuestionó el recorrido de la líder opositora y pidió a sectores radicales abandonar la violencia en medio de nuevas tensiones políticas

El regreso de María Corina Machado a Venezuela provocó una advertencia de Delcy Rodríguez en medio de exigencias de nuevas elecciones presidenciales.
El regreso de María Corina Machado a Venezuela provocó una advertencia de Delcy Rodríguez en medio de exigencias de nuevas elecciones presidenciales. AFP
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Caracas, Venezuela. El regreso de María Corina Machado a Venezuela reavivó las tensiones políticas en el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtió este martes 27 de octubre contra cualquier intento de alterar la estabilidad nacional, pocos días después de la multitudinaria recepción a la dirigente opositora.

La mandataria inició una gira por los mismos estados que recorrió Machado tras su regreso del exilio. Durante una actividad en Aragua, cerca de Caracas, cuestionó las movilizaciones de la oposición y pidió respetar el proceso político del país.

Rodríguez aseguró que su gobierno busca preservar la tranquilidad, la estabilidad y el crecimiento económico de Venezuela. También criticó a sectores que, según afirmó, buscan alcanzar el poder mediante actos públicos y movilizaciones.