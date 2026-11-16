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El Mundo

Crisis salarial en Venezuela: trabajadores paralizan calles contra gobierno interino

Maestros y personal de la salud protestaron en Venezuela tras recibir un bono navideño de 75 dólares. Conozca cuánto exigían y el impacto del paro

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. LEONARDO MUNOZ
AFP