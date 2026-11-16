Crisis salarial en Venezuela: trabajadores paralizan calles contra gobierno interino

Caracas, Venezuela. Maestros, profesores universitarios y trabajadores de la salud en Venezuela realizaron el lunes una protesta por los bajos salarios y por un bono navideño que consideran insuficiente, en el primer paro de una jornada laboral que enfrenta el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

El salario de 130 bolívares de los trabajadores del Estado se ha pulverizado desde 2022. Actualmente equivale a unos centavos de dólar con la creciente depreciación de la moneda venezolana frente al dólar.

La gota que derramó el vaso esta vez fue el pago del bono de fin de año de 75 dólares. Los manifestantes consideran que por su contrato colectivo les corresponden cerca de 1.000 dólares.

“¿Cómo va a hacer el docente para mantener estas tradiciones en este mes tan difícil, que es un mes de familia, de compartir? Eso ha sido un golpe a los trabajadores venezolanos”, dijo a AFP Edgar Machado, de 60 años, maestro del distrito capital.

Machado, dirigente sindical, dijo que 60% de los docentes se sumó al paro, pero advirtió que muchos directivos y supervisores “tienen miedo de que les vayan a suspender el salario”.

La Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, quedó paralizada, dijeron líderes sindicales.

Trabajadores administrativos de la salud acudieron al llamado, pero no interrumpieron el servicio de emergencias y ni las consultas diarias.

La presidenta encargada prometió que el ingreso en 2027 aumentará trimestralmente.

“Tengo que tener dos o tres trabajos para afrontar los gastos de mi hogar, y ya llegué a un punto en que ya no puedo más”, afirmó, Rolando Gutiérrez, un camillero de 32 años.

Los trabajadores pararon el tráfico en una de las autopistas más transitadas de la capital. Hubo protestas y cierre de calles frente a hospitales y escuelas en Caracas y en varios estados del país.

Para paliar los bajos salarios, el gobierno implementó un sistema de bonos conocidos como “Patria”. Pero además de ser un ingreso bajo ocurre en un país que en 2025 enfrentó una inflación de 475%, la más alta del mundo, según los datos oficiales.

Los manifestantes piden que “termine el sistema patria”, dijo la profesora universitaria Jaqueline Richter.

Que “todos los bonos sean tomados en cuenta para pagarnos el aguinaldo. Basta de la política de fraude a la ley”, indicó.

Las protestas han aumentado en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en enero y el inicio de un diálogo impulsado por Washington para una apertura democrática.