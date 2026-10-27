Costa Rica y ocho países más de la OEA están dispuestos a crear grupo negociador con Nicaragua

Washington, Estados Unidos. Costa Rica y ocho miembros más de la Organización de Estados Americanos, incluidos Brasil y Estados Unidos, han expresado su voluntad de crear un grupo negociador con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento de la OEA conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la organización se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro.

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