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El Mundo

Costa Rica y ocho países más de la OEA están dispuestos a crear grupo negociador con Nicaragua

Una vez creado, el grupo quiere buscar el diálogo y entregar conclusiones en un plazo de 60 días

This handout picture released by Nicaragua's government via the official El 19 Digital news outlet shows Nicaragua's President Daniel Ortega waving next to wife and co-President Rosario Murillo during an event to commemorate the 47th anniversary of the Nicaraguan Revolution in Managua, on July 19, 2026. (Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le cerró la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua, para evitar que la oposición vuelva al poder. CESAR PEREZ
AFP

Washington, Estados Unidos. Costa Rica y ocho miembros más de la Organización de Estados Americanos, incluidos Brasil y Estados Unidos, han expresado su voluntad de crear un grupo negociador con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento de la OEA conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la organización se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro.