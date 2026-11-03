Costa Rica y nueve países de la OEA crean la comisión que negociará con Nicaragua

Washington, Estados Unidos. Diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos Brasil y Estados Unidos, constituyen el grupo que negociará con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento del organismo conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la OEA se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 20 años, y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

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