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Costa Rica y nueve países de la OEA crean la comisión que negociará con Nicaragua

Diez países de la OEA, entre ellos Costa Rica, negociarán con Nicaragua tras su deriva autoritaria

Esta fotografía difundida por el Gobierno de Nicaragua a través del medio oficial El 19 Digital muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, en Managua, el 19 de julio de 2026.
Esta fotografía difundida por el Gobierno de Nicaragua a través del medio oficial El 19 Digital muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega durante un acto para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, en Managua, el 19 de julio de 2026. CESAR PEREZ
AFP

Washington, Estados Unidos. Diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos Brasil y Estados Unidos, constituyen el grupo que negociará con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento del organismo conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la OEA se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 20 años, y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.