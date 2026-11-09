COP31 abre en Turquía con disputa por el financiamiento climático y la adaptación

La 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP31, comenzó este lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con una disputa sobre quién debe financiar la respuesta climática y cómo deben discutirse esos compromisos, según reseñó la agencia AFP.

La ceremonia de apertura se retrasó alrededor de una hora y media. La víspera, las delegaciones habían negociado hasta tarde la inclusión de asuntos financieros en la agenda, informó AFP. La reunión se extenderá hasta el 20 de noviembre; Turquía ejerce la presidencia y Australia conduce las negociaciones formales.

El primer pulso dejó un resultado concreto, aunque de carácter procedimental: la agenda incluyó el Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, acordado en la COP30 de Brasil.

La Unión Europea expresó reservas sobre su incorporación como punto de discusión, pues considera que el acuerdo anterior no contemplaba darle ese espacio específico.

En cambio, no hubo consenso para añadir un punto independiente sobre el compromiso de triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035, como solicitó el Grupo Africano de Negociadores.

La presidencia dejó abierta la posibilidad de abordar el asunto en otros espacios de la cumbre. Por tanto, la decisión no elimina el compromiso previo, pero sí evidencia la resistencia a convertirlo en un tema separado de negociación, según reseñó The Guardian.

La diferencia de fondo está en la responsabilidad y la calidad de los recursos. Los países en desarrollo reclaman financiamiento público, previsible y accesible, en condiciones que no aumenten su endeudamiento.

En la COP29, celebrada en Bakú en 2024, se acordó que los países desarrollados lideren el esfuerzo para aportar al menos US$300.000 millones anuales para 2035. También se fijó una meta más amplia de movilizar $1.300 millones al año, procedentes de fuentes públicas y privadas. Son compromisos ya adoptados, no nuevos acuerdos de la COP31, según UNFCCC.

La brecha es especialmente amplia en adaptación, es decir, en las medidas para reducir los daños de fenómenos como inundaciones, sequías, olas de calor y aumento del nivel del mar.

Imagen de la COP29, una conferencia previa sobre cambio climático. (Lucia Vasquez Tumi/UN Climate Change)

Desafíos sobre adaptación

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026, estima que los flujos públicos internacionales de financiamiento para adaptación desde países desarrollados hacia países en desarrollo alcanzaron entre $28.200 millones y $31.700 millones en 2024.

Las necesidades, en cambio, llegarían a US$305.000 millones anuales en 2035. Incluso si se cumple el compromiso de triplicar esos recursos, se cubriría apenas entre el 20% y el 29% de lo requerido, según el organismo ambiental de la ONU.

En Costa Rica, La Ruta del Clima advierte de la necesidad de fortalecer compromisos. Para la organización, las pérdidas y los daños deben convertirse en una prioridad de la agenda de cooperación internacional.

“Sin embargo, durante la COP31, la agenda girará en torno a diez ejes: cero residuos, océanos y mares, seguridad alimentaria, ciudades resilientes al cambio climático, mecanismo de implementación de la acción climática, juventud y educación, industrialización verde, transición hacia energías limpias, sinergias de Río y sistemas de salud dinámicos y resilientes”, explica el documento.

“Una vez más, las pérdidas y los daños han quedado relegados a los márgenes de la agenda. Esto refleja la falta de voluntad política para aumentar el financiamiento, establecer compromisos climáticos obligatorios y promover las reformas internacionales necesarias para que los Estados cumplan con sus obligaciones de reparar los daños causados por el cambio climático”, lamenta la organización.

La agenda de la COP31 prevé una cumbre de líderes el 11 y 12 de noviembre, una jornada sobre financiamiento y comercio el día 13 y las negociaciones finales el 20.