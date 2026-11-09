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El Mundo

COP31 abre en Turquía con disputa por el financiamiento climático y la adaptación

El PNUMA calcula que los países en desarrollo necesitarán US$305.000 millones anuales para enfrentar los efectos del cambio climático en 2035

El inicio de la COP31 en Turquía.
El inicio de la COP31 en Turquía. UN Climate Change
Fernando Chaves Espinach