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Economía

Brasil presenta hoja de ruta para acelerar la salida de combustibles fósiles

El petróleo, el gas y el carbón representan el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Gases contaminantes suben a la atmósfera, CO2, dióxido de carbono
El objetivo, planteado de forma voluntaria, es que la electricidad alcance una cuota del 35% en el consumo global de energía de aquí a 2035. Shutterstock
AFP

París, Francia. Brasil, organizador de la pasada COP30, urgió este martes a acelerar la salida de los combustibles fósiles según las circunstancias de cada país del mundo, al publicar la hoja de ruta prometida en la últime cumbre climática.

La potencia sudamericana difundió su documento a pocos días de la COP31 de Antalya, prevista en esta ciudad turca del 9 al 20 de noviembre, donde se reunirán delegaciones de cerca de 200 países.

El texto es un intento por concretar el impulso creado con la histórica declaración de la COP de Dubái, en 2023, en favor de una salida progresiva de los combustibles fósiles.