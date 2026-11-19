Buenos Aires, Argentina. La justicia argentina condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, de 70 años, por el asesinato de tres mujeres lesbianas y el intento de homicidio de una cuarta en un crimen considerado de odio tras prender fuego a la habitación que compartían en Buenos Aires.

La noche del 5 de mayo de 2024, Barrientos arrojó una sustancia combustible hacia el colchón donde descansaban Pamela Cobbas, Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos en un hotel del barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires, detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Un tribunal de la capital argentina halló culpable a Barrientos por los tres homicidios y un intento de asesinato agravados por odio a la orientación sexual, ensañamiento, alevosía y por haber puesto en riesgo a otras personas con el fuego, informó el sitio del MPF, mientras manifestantes aguardaban el veredicto fuera del recinto.

El fiscal del caso consideró en su alegato de octubre que “el motivo del crimen fue el odio. No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”.

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, aseguró el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.

Cuando una de ellas intentó salir del cuarto ante el avance del fuego, el agresor la golpeó y empujó para impedirle escapar. El MPF no precisó cuál de las cuatro mujeres era.

Cobbas y Figueroa, de 52 años y Amarante de 42 años, fallecieron por las quemaduras días después del ataque. Castro Riglos, de 52 años, fue la única sobreviviente. Sufrió quemaduras en el 3% del cuerpo y permaneció internada casi un mes.

El caso generó conmoción en el país y motivó una vigilia improvisada frente al hotel donde ocurrió el ataque, donde un centenar de personas se congregó en silencio con velas y carteles en repudio a los crímenes de odio.

“Me siento inocente”, dijo Barrientos el miércoles al tribunal antes de escuchar la condena en la sala. La defensa había pedido la absolución del hombre alegando falta de pruebas.

Tras la condena, Amnistía Internacional Argentina reclamó que la justicia no aplicó el agravante de la violencia de género que “enfrentaron las víctimas, tal como sostuvieron todas las partes acusadoras”. Sin embargo, valoró que la sentencia “sienta un precedente histórico en la respuesta judicial frente a los lesbicidios”.