Compositor de banda sonora de ‘Dragon Ball Z’ fue elegido fiscal general de Texas

Washington. El compositor de la música para la versión estadounidense de la popular serie de animación japonesa ‘Dragon Ball Z’, Nathan Johnson, fue elegido fiscal general de Texas en las elecciones del martes 3 de noviembre, tras derrotar al republicano Mayes Middleton.
Johnson, de 58 años, obtuvo la mayoría de los votos en casi todos los distritos fronterizos y las principales ciudades del estado sureño, con lo que se convirtió en el próximo máximo responsable de la Fiscalía General de Texas.
El político reveló su vínculo con la producción televisiva en una publicación en Facebook, en la que recordó su trabajo como compositor de la serie.
“Si creciste viendo ‘Dragon Ball Z’, puede que me conozcas mejor de lo que crees: compuse las bandas sonoras de 67 episodios y cinco películas y la pasé genial haciéndolo”, escribió.
La serie, adaptación del manga japonés del mismo nombre, sigue las aventuras de un grupo de luchadores de artes marciales que defienden la Tierra de invasores extraterrestres.
De acuerdo con el portal especializado IMDb, Johnson aparece acreditado como compositor en decenas de episodios producidos entre 1990 y 2008.
También participó como actor de voz en películas de animación de ‘Berserk’.
Además de su trayectoria artística, Johnson es abogado y ocupa un escaño en el Senado estatal de Texas desde 2019.
El demócrata sucederá en la Fiscalía General al republicano Ken Paxton, quien perdió el martes la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos frente al también demócrata James Talarico, pese al respaldo del presidente Donald Trump.