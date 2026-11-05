Compositor de banda sonora de ‘Dragon Ball Z’ fue elegido fiscal general de Texas

Washington. El compositor de la música para la versión estadounidense de la popular serie de animación japonesa ‘Dragon Ball Z’, Nathan Johnson, fue elegido fiscal general de Texas en las elecciones del martes 3 de noviembre, tras derrotar al republicano Mayes Middleton.

Johnson, de 58 años, obtuvo la mayoría de los votos en casi todos los distritos fronterizos y las principales ciudades del estado sureño, con lo que se convirtió en el próximo máximo responsable de la Fiscalía General de Texas.

El político reveló su vínculo con la producción televisiva en una publicación en Facebook, en la que recordó su trabajo como compositor de la serie.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

