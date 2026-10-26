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El Mundo

Cómo se organizó el ‘ejército digital’ de Lula con más de 10 millones de miembros en WhatsApp

De 60.000 a casi 11 millones de usuarios en tres semanas: conozca los secretos del canal de WhatsApp que le arrebató el dominio de las redes a la derecha y aseguró la reelección de Lula da Silva en Brasil

Lula está a cargo de su cuarto mandato en Brasil. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Lula está a cargo de su cuarto mandato en Brasil. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA
AFP

Sao Paulo, Brasil. En su primer discurso tras ser reelegido presidente de Brasil, Lula buscó al diputado André Janones. “Nuestro general”, le dijo en señal de agradecimiento por su rol clave en las redes sociales para lograr una remontada histórica el domingo frente a Flávio Bolsonaro.

Janones, que vestía una camiseta de la selección brasileña de fútbol, sonrió y abrazó a Luiz Inácio Lula da Silva.

A sus 42 años, este legislador por el populoso estado de Minas Gerais asumió un desafío que parecía imposible: revertir el favoritismo de Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta de las presidenciales, algo que ningún candidato había logrado tras el fin de la dictadura en 1985.