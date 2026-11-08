Colombia reforzará seguridad de medios de comunicación tras amenaza de atentado

Bogotá, Colombia. El gobierno de Colombia anunció este domingo que reforzará la seguridad de algunos medios de comunicación tras una amenaza de atentado atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La mayor cadena de televisión del país, Caracol, evacuó al personal de sus instalaciones en Bogotá el sábado en la noche tras recibir la alerta de las autoridades. La cadena RCN también recibió el aviso, según dijo a la AFP la Fiscalía.

“ He impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación ”, escribió en X el presidente Abelardo de la Espriella, que atribuyó la amenaza al ELN.

Videos compartidos en redes muestran el sobrevuelo de un helicóptero sobre la sede de Caracol tras la alerta.

“Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, escribió Caracol en su web.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos en el país, pidió esclarecer los hechos y garantizar la libertad de prensa.

Vista de un cartel de áreas minadas colocadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Morales, al sur del departamento de Bolívar, Colombia. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El mandatario derechista también ordenó aumentar la protección a la revista Semana, medio conservador que no recibió amenaza de atentado.

Los medios mantienen una relación tensa con el gobierno, que centraliza todas sus comunicaciones en presidencia por orden de De la Espriella.

La violencia contra los periodistas a manos de grupos ilegales es una herida histórica en Colombia, que vive un conflicto armado desde hace medio siglo. Son víctimas frecuentes de amenazas, hostigamiento y secuestros.

El difunto barón de la cocaína Pablo Escobar ordenó el secuestro y asesinato de decenas en su campaña de terror en las décadas de los 80 y 90.

Al menos 171 profesionales de la información han sido asesinados desde 1977, según la Fundación para la Libertad de Prensa.