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El Mundo

Colombia reforzará seguridad de medios de comunicación tras amenaza de atentado

La cadena Caracol evacuó a sus trabajadores de la sede en Bogotá tras recibir una alerta de las autoridades. RCN también fue notificada, mientras el Gobierno ordenó proteger a otros medios

Caracol Televisión
La amenaza atribuida al ELN contra medios de comunicación llevó al Gobierno de Colombia a ordenar medidas adicionales de seguridad para periodistas y empresas, incluidas Caracol y RCN. Caracol Televisión
AFP